Mersin\'de bir evden tonlarca çöp çıktı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde vatandaşların kötü koku ve haşere şikayetleri üzerine belediye ekipleri tarafından müdahale edilen çöp evden tonlarca katı atık çıkarıldı. Halk sağlığını tehdit eden evdeki atıklar iş makineleri yardımıyla tahliye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde çevre sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan incelemelerde müstakil bir evin iç bölümleri ile avlusunun uzun süredir biriktirilen katı atıklarla tamamen dolduğu belirlendi.

Evde biriken atıkların ağır kokuya neden olduğu, aynı zamanda haşere ve kemirgenlerin üreme alanına dönüştüğü tespit edildi. Yetkililer, biriken çöplerin yangın riski oluşturduğunu ve mahalle sakinlerinin sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak temizlik çalışması başlattı. İnsan gücüyle temizlenmesi mümkün olmayan atıklar kontrollü şekilde dışarı çıkarıldı. Daha sonra kepçe ve iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen tonlarca çöp, katı atık bertaraf merkezine taşındı.

Mahalle sakinleri, çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle uzun süredir sıkıntı yaşadıklarını belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN