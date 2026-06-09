Mersin\'de Dünya Çevre Haftasında çevre temizliği seferberliği

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Dünya Çevre Haftası kapsamında Tarsus'ta düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı çevresindeki mesire alanlarında çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Haziran 'Dünya Çevre Haftası' kapsamında çevre bilincini artırmak amacıyla kent genelinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus'ta gerçekleşen çevre temizliği etkinliğinde vatandaşlar bir araya gelerek, mesire alanlarında temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılar, çevre temizliğine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı etrafındaki mesire alanlarında biriken atıkları topladı. Etkinliğe farklı ilçelerden vatandaşlar da katılım sağlarken, çevrenin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi. Programın sonunda katılımcılara, haşere ve sinekle mücadelede kullanılan tıbbi aromatik bitkiler hediye edildi.

"Çevre Haftası kapsamında farkındalık etkinliklerimiz devam edecek"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapan Temizlik Şefi Doğan Kaplan, her yıl olduğu gibi bu yıl da il genelinde Çevre Koruma Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini anlatarak, "Vatandaşlarımızla, Tarsus mesire alanlarının temizliğini gerçekleştirdik. Diğer farkındalık etkinliklerimiz de hafta boyunca devam edecek. Çevre Haftası kapsamında, ilimizin farklı noktalarında 7'den 70'e herkese hitap edecek etkinliklerimiz oluyor" dedi. - MERSİN