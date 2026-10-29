Mersin'de şiddetli yağış sabaha kadar sürdü, Erdemli'de bazı sokaklar suyla doldu - Son Dakika
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Mersin'de şiddetli yağış sabaha kadar sürdü, Erdemli'de bazı sokaklar suyla doldu

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Mersin\'de şiddetli yağış sabaha kadar sürdü, Erdemli\'de bazı sokaklar suyla doldu
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Mersin\'de şiddetli yağış sabaha kadar sürdü, Erdemli\'de bazı sokaklar suyla doldu
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Mersin'de 2 gündür aralıklarla yağan yağmur geceden itibaren şiddetini artırarak sabaha kadar sürdü. Erdemli ilçesinde bazı sokaklar suyla doldu, derelerin debisi yükseldi; AFAD, valilik ve belediyeler sel ve su baskınına karşı uyardı.

Mersin'de 2 günüdür aralıklarla yağan yağmur geceden itibaren şiddetini arttırarak sabaha kadar sürdü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Erdemli ilçesinde de su birikintileri oluştu, derelerin debileri yükselmeye başladı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından gece saatlerinden itibaren Mersin'de bir çok bölgede yağış sabaha kadar sürdü. Son 2 gündür devam eden yağışların şiddetini arttırarak sürdürmesi nedeniyle AFAD, valilik ve belediyelerden peş peşe uyarılar geldi. Mersin ve çevresinde bugün gün boyu yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağışların devam edeceği belirtilirken özellikle sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması önerildi.

Geceden itibaren yağışın şiddetli olarak devam ettiği ilçelerden Erdemli 'de yağmur suyuna gider boruları neredeyse yetişemedi. Şiddetli yağış nedeniyle rögar kapaklarından sular fışkırırken, bazı sokaklar ise suyla doldu. Yaylalardan akan yağmur sularının buluştuğu derelerde debiler de yükselmeye başladı.

Kaynak: İHA
ErdemliGüncelMersinYaşamÇevreYağanAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de şiddetli yağış sabaha kadar sürdü, Erdemli'de bazı sokaklar suyla doldu - Son Dakika
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