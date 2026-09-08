Mersin Taşucu açıklarında trol araması sırasında 3 köpek balığı görüntülendi - Son Dakika
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Mersin Taşucu açıklarında trol araması sırasında 3 köpek balığı görüntülendi

Mersin Taşucu açıklarında trol araması sırasında 3 köpek balığı görüntülendi
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Mersin'in Taşucu açıklarında 60 bin TL değerindeki oltasını denize düşüren balıkçı için yapılan su altı aramasında 3 köpek balığı kameralara yakalandı. Görüntüleme uzmanının cihazı balık çiftliği halatına takılırken, köpek balıklarının saldırgan davranış sergilemediği görüldü.

Mersin'de 76 metre derinlikte yapılan su altı aramasında 3 köpek balığı görüntülendi. 60 bin TL değerindeki oltasını denize düşüren amatör balıkçının yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen su altı görüntüleme uzmanı Serhat Çığgın'ın kullandığı cihazlardan biri balık çiftliğine ait halatlara takılarak kullanılamaz hale gelirken, diğer cihazla yapılan görüntüleme sırasında köpek balıklarıyla karşılaşıldı.

Taşucu açıklarında balık çiftliklerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen arama çalışması, su altındaki zorlu şartları da gözler önüne serdi. Bölgedeki balık çiftliklerinde yıllardır yapılan yemleme faaliyetleri ve balıkların oluşturduğu organik atıkların deniz tabanında tortu oluşturması nedeniyle 46-76 metre derinlikte görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu belirtildi. Görüntülerde su altında ilerleyen köpek balıkları dikkat çekerken, hayvanların arama çalışması sırasında herhangi bir saldırgan davranış göstermediği görüldü.

60 bin liralık oltayı bulmak için Antalya'dan geldi

Bir vatandaş, olta ile balık avladığı sırada kamış tutucudaki oltaya koluyla istemeden çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 bin TL değerindeki olta takımı denize düştü. Oltanın bulunması için su altı görüntüleme konusunda çalışma yapan Serhat Çığgın'a ulaşan Özkan, yardım istedi. Çığgın ise aynı gece Antalya'dan yola çıkarak sabah saatlerinde Taşucu'na geldi.

İlk cihaz balık çiftliğinin halatına takıldı

Yaklaşık 76 metre derinlikte başlatılan aramada kullanılan ilk su altı görüntüleme cihazının kablosunun 300 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi. Arama sırasında cihazın balık çiftliğinin tabanındaki halatlardan birine takılması üzerine cihaz hareket edemez hale geldi. Çığgın, "Cihaz halata takıldıktan sonra müdahale edemedim. Diğer cihazla görmeye ve müdahale etmeye çalıştım ancak onun kablosu 100 metreydi. Bu nedenle sadece görüntüleyebildim" dedi.

Cihazı yukarı çıkarırken köpek balıklarıyla karşılaştı

Aramanın devamında ikinci su altı cihazıyla görüntüleme yapan Çığgın, cihazı yüzeye çıkardığı sırada köpek balıklarıyla karşılaştı. Görüntülerde farklı noktalarda 3 köpek balığının su altında ilerlediği görülürken, Çığgın en büyük endişesinin köpek balıklarının cihazın kablosuna zarar verme ihtimali olduğunu belirtti.

Görüntülerdeki tür kum köpek balığı olabilir

Uzman kaynaklarda kum köpek balığı (Carcharhinus plumbeus), Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren ve Mersin Körfezi-Silifke-Taşucu hattında üzerinde bilimsel çalışmalar yürütülen bir tür olarak belirtiliyor. Türün ilk sırt yüzgecinin belirgin büyüklüğü en karakteristik özelliklerinden biri. Mersin Üniversitesi'nin 2026 yılında Taşucu'nda düzenlediği "Silifke'nin Köpekbalıkları" çalıştayında da Mersin Körfezi Silifke-Taşucu kıyılarında kum köpek balığı üzerine araştırmalar yürütüldüğü biliniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Mersin Taşucu açıklarında trol araması sırasında 3 köpek balığı görüntülendi - Son Dakika

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