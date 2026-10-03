MESKİ Anamur Atıksu Arıtma Tesisi\'nde Bingen heyeti teknik inceleme yaptı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı Anamur Atıksu Arıtma Tesisi, Anamur Belediyesi ile Almanya'daki kardeş kenti Bingen Belediyesi arasında yürütülen 'Küresel Çevre Sorunlarına Yerel Çözümler' projesi kapsamında teknik heyeti ağırladı. Heyet tesisin arıtma kapasitesini, biyolojik arıtma teknolojileri ve arıtılmış suyun yeniden kullanım imkanlarını inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü, atık suyun çevreye zarar vermeden yönetilmesi, su kaynaklarının korunması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Anamur Atıksu Arıtma Tesisi, Anamur Belediyesi ile Almanya'daki kardeş kenti Bingen Belediyesi arasında yürütülen 'Küresel Çevre Sorunlarına Yerel Çözümler' ortak projesi çerçevesinde teknik incelemeye ev sahipliği yaptı.Bingen Belediyesi temsilcileri, Anamur Belediyesi yetkilileri, her iki kentin teknik heyetleri ve MESKİ yetkililerinin katıldığı ziyarette, tesisin günlük arıtma kapasitesi, modern biyolojik arıtma teknolojileri ve çalışma sistemi hakkında bilgi verildi.

Arıtılmış suyun yeniden kullanımı değerlendirildi

Ziyarette, Anamur'un nüfus yoğunluğu ve özellikle turizm sezonunda değişen atık su yükünün yönetimi ele alındı. Tesisin değişken deşarj yüklerine uyumu ve kentsel altyapıya sunduğu çözümler değerlendirilirken, sürdürülebilir arıtma uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.Küresel iklim krizi ve kuraklık tehdidine karşı arıtılmış suyun yeniden kullanım imkanlarının da görüşüldüğü ziyarette, suyun seralar ve bahçeler başta olmak üzere tarımsal sulamada, park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılma potansiyeli değerlendirildi. Arıtılmış suyun yeniden kullanılmasının sağlayacağı su tasarrufu ve ekonomik kazanımlar üzerinde duruldu.Heyete ayrıca tesis çıkış suyunun yeşil alan amaçlı geri kullanım izninin bulunduğu ve talep edilmesi halinde kullanılabileceği aktarıldı.

İncelemelerde tesisin modern arıtma altyapısı ve çevreye duyarlı uygulamaları hakkında bilgi alan heyet, atık yönetimi, çevre teknolojileri, doğanın korunması ve su kaynaklarının verimli kullanılması konularında iki kent arasında yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu. MESKİ'nin modern arıtma tesisleri ve sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarıyla çevre korunması ve su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.