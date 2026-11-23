Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım Salı günü saat 13.00'ten 25 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olacağı, akşam saatlerinden sonra ise sıcaklıkların düşmesiyle yağışın karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.