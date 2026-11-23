Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri'de salı günü kuvvetli yağış uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Kayseri ve çevresinde salı günü öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış görülebilecek. Kurum, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak yağışların, Salı günü öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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