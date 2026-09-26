Meteoroloji, Aydın'da yarın 15.00-23.59 arasında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi - Son Dakika
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Meteoroloji, Aydın'da yarın 15.00-23.59 arasında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi

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Meteoroloji, Aydın\'da yarın 15.00-23.59 arasında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi
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Aydın genelinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün 27 Eylül Pazar 15.00-23.59 için geçerli uyarısına göre metrekareye 21-50 kilogram yağış düşebilir, sel ve su baskını riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın genelinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıya göre, 27 Eylül Pazar günü Aydın genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışların kuvvetli olması ve metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Uyarının 27 Eylül Pazar günü saat 15.00 ile 23.59 arasında geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meteoroloji, Aydın'da yarın 15.00-23.59 arasında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi - Son Dakika
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