Meteoroloji Doğu Anadolu'da 5 il için bu akşamdan geçerli zirai don uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji Doğu Anadolu'da 5 il için bu akşamdan geçerli zirai don uyarısı yaptı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da bu akşam 22.00'den itibaren zirai don beklendiğini duyurdu. Don tehlikesi 10.11.2026 Salı 10.00'a kadar sürecek; çiftçilerden yağmurlama sulama ve seralarda ısıtma gibi önlemler almaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 il için kritik bir zirai don uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tarımsal üretimde ciddi riskler oluşabileceği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan genelinde 07.11.2026 Cumartesi (bu akşam) saat 22.00'den itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don olayının beklendiği duyuruldu.

Tehlike salı gününe kadar sürecek

Yayımlanan meteorolojik uyarı raporuna göre, don tehlikesinin 10.11.2026 Salı günü saat 10.00'a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıcaklıkların ani düşüş göstereceğine dikkat çekti.

Çiftçilere "acil tedbir" çağrısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, zirai donun neden olabileceği olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı. Üreticilerin ürün kayıpları yaşamamaları için yağmurlama sulama, yüzey örtüleri ve seralarda ısıtma gibi gerekli tüm koruyucu önlemleri almaları ve meteorolojik raporları yakından takip etmeleri önemle vurgulandı.

Kaynak: İHA
Doğu AnadoluErzincanArdahanBayburtErzurumEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

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