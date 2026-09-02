Meteoroloji Eskişehir Bölgesi İçin Hava Durumunu Açıkladı: Sarıcakaya'da 37 Derece Bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji Eskişehir Bölgesi İçin Hava Durumunu Açıkladı: Sarıcakaya'da 37 Derece Bekleniyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Eskişehir ve çevresinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın kuzeyli yönlerden öğleden sonra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Bölgede en yüksek sıcaklık 37 derece ile Sarıcakaya'da, 36 derece ile Mihalgazi'de ölçülecek.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden gece ve sabah saatlerinde hafif, öğle saatlerinden sonra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Meteoroloji Eskişehir Bölgesi İçin Hava Durumunu Açıkladı: Sarıcakaya'da 37 Derece Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji Eskişehir Bölgesi İçin Hava Durumunu Açıkladı: Sarıcakaya'da 37 Derece Bekleniyor - Son Dakika
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