Meteoroloji uyarısı sonrası Şanlıurfa\'da yağmur başladı, 4 gün sürmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısının ardından kentte yağmur etkili oldu.

Yağış nedeniyle sürücüler yollarda kontrollü ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Kentte yağışların önümüzdeki 4 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.