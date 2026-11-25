Meteoroloji, Van, Bitlis ve Hakkari'nin doğusunda kuvvetli yağış ve fırtına bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Bölge Meteoroloji Müdürlüğü, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri ile Bitlis ve Hakkari'nin doğusunda kuvvetli yağış, yükseklerde kuvvetli kar beklendiğini açıkladı. Rüzgarın 50-70, yükseklerde 90 km/sa esebileceği uyarısıyla sel, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir istendi.
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacağı beklendiği bildirilerek, "Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri ile Bitlis ve Hakkari'nin doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa, yükseklerde yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Yağış anında kuvvetli rüzgar, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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