Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar normaller altında, Malatya'da yağış kuvvetli olacak - Son Dakika
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Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar normaller altında, Malatya'da yağış kuvvetli olacak

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Meteoroloji tahminlerine göre ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevresinde yerel kuvvetli olması, sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Kaynak: İHA
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