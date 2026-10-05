Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar normaller altında, Malatya'da yağış kuvvetli olacak

Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar normaller altında, Malatya'da yağış kuvvetli olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji tahminlerine göre ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevresinde yerel kuvvetli olması, sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.
Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Sizin düşünceleriniz neler ?