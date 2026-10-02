Meteorolojinin uyardığı sağanak Diyarbakır'da bodrum katlarını su bastı - Son Dakika
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Meteorolojinin uyardığı sağanak Diyarbakır'da bodrum katlarını su bastı

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Meteorolojinin uyardığı sağanak Diyarbakır\'da bodrum katlarını su bastı
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Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bodrum katları su aldı, bazı noktalarda taşkınlar yaşandı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için bina altları ve kapalı alanlara yöneldi; yağışların gün boyu süreceği belirtildi.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Diyarbakır'da etkili olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeni ile bazı bodrum katları su aldı. Bazı noktalarda taşkınların da yaşandığı kentte vatandaşlar yağıştan kurtulmak için bina altları ile kapalı alanlara yöneldi. Yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meteorolojinin uyardığı sağanak Diyarbakır'da bodrum katlarını su bastı - Son Dakika
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