Meteorolojinin uyardığı sağanak Diyarbakır\'da bodrum katlarını su bastı

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Diyarbakır'da etkili olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeni ile bazı bodrum katları su aldı. Bazı noktalarda taşkınların da yaşandığı kentte vatandaşlar yağıştan kurtulmak için bina altları ile kapalı alanlara yöneldi. Yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi.