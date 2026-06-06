Mezitli'de mobil atık getirme merkezleri hizmete girdi - Son Dakika
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Mezitli'de mobil atık getirme merkezleri hizmete girdi

Mezitli\'de mobil atık getirme merkezleri hizmete girdi
06.06.2026 11:13  Güncelleme: 11:14
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Mersin Mezitli'de geri dönüşümü yaygınlaştırmak için Mobil Atık Getirme Merkezleri kuruldu. Kağıt, cam, metal, elektronik atık, pil ve bitkisel yağlar ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılacak.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen merkezlerde kağıt, cam, metal, elektronik atık, atık pil ve bitkisel atık yağlar ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Mezitli'de geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen merkezler sayesinde vatandaşlar kağıt, cam, metal, elektronik atık, atık pil ve bitkisel atık yağlarını kolay ve güvenli bir şekilde geri dönüşüme kazandırabilecek. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen uygulamayla geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması hedeflenirken, sürdürülebilir çevre anlayışının da ilçe genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasının önemine dikkat çekerek, "Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Mezitli için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Geri dönüşüm sadece çevremizi korumak için değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Mobil Atık Getirme Merkezlerimiz sayesinde hemşehrilerimiz kağıt, cam, metal, elektronik atık, atık pil ve bitkisel atık yağlarını kolaylıkla geri dönüşüme kazandırabilecek. Çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması adına tüm vatandaşlarımızı bu uygulamaya destek olmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Belediye, Ekonomi, Mezitli, Mersin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mezitli'de mobil atık getirme merkezleri hizmete girdi - Son Dakika

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