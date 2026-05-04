Minik başkanın talimatı hayata geçti, park yenilendi

04.05.2026 11:03  Güncelleme: 11:04
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Buğlem Nisa Yalçın'ın verdiği talimat, kısa sürede hayata geçirildi. Akdeniz Belediyesi ekipleri, minik başkanın isteği doğrultusunda Yenimahalle'de bulunan Zafer Parkında kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Akdeniz Belediyesini ziyaret eden Zeki Sabah İlkokulu öğrencisi Buğlem Nisa Yalçın, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'den makamı devraldı. Başkanlık koltuğuna oturan Yalçın'ın ilk icraatı, Park ve Bahçeler Müdürünü arayarak Yenimahalle'deki Zafer Parkının bakım ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istemek oldu.

Talimatın ardından harekete geçen ekipler, parkta geniş çaplı bakım ve onarım çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında parkın tabelası yenilenirken, banklar ve kamelyalar onarılarak boyandı. Çocuk oyun grupları da güvenli kullanım için tamir edilerek yeniden düzenlendi.

Yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere parka gelen Buğlem ve arkadaşları, kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından verilen fidanları toprakla buluşturan öğrenciler, hem doğaya katkı sundu hem de unutulmaz bir gün yaşadı.

Büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren çocuklar, diktikleri fidanlara iyi bakacaklarının sözünü verdi.

Akdeniz Belediyesi, 23 Nisan'da minik başkanın verdiği talimatı kısa sürede yerine getirirken, ilçe genelinde park ve yeşil alanların kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

