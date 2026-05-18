Miniklerin Fide Sevinci

Kütahya'nın Emet ilçesinde minik öğrenciler, düzenlenen fide dikim etkinliğinde doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Gazi Emet İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde bir araya gelerek fideleri toprakla buluşturdu. Etkinlik kapsamında öğrenciler kendi elleriyle fide dikimi yaparken, bitki bakımı, üretim süreci ve doğanın korunmasının önemi hakkında da bilgilendirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların heyecanı dikkat çekti.

Yetkililer, küçük yaşlarda çevre ve tarım bilincinin kazandırılmasının önemine vurgu yaparak benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA