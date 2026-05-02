Modern Pazar ve Anneler Parkı'na yeni düzenleme
Modern Pazar ve Anneler Parkı'na yeni düzenleme

02.05.2026 12:40  Güncelleme: 12:41
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım ilçesinde cumartesi günleri kurulan Modern Pazar ile Anneler Parkı'nı kapsayan yeni proje için düğmeye bastıklarını açıkladı. Yeşil alana dokunulmadan hayata geçirilmesi planlanan projede, çok katlı otopark, kapalı pazar alanı ve çok amaçlı salonun yer alacağını belirten Doğan, "İhaleye 2 ay içerisinde çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde kurulan ve yıllardır kentin önemli alışveriş noktalarından biri olan Modern Pazar için kapsamlı bir düzenleme planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Anneler Parkı'nda yeşil alan dışındaki bölgeye inşa edeceği yapı ile hem pazarı hem de parkı bütüncül bir projede buluşturmayı amaçlıyor. Projenin, çevrede yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırması ve pazarcı esnafının ihtiyaçlarına çözüm sunması hedefleniyor.

"Modern Pazarı nedeniyle bölgeye müdahale araçları giremiyor"

Modern Pazar'ın mevcut yapısı nedeniyle özellikle hafta sonlarında bölgede ciddi ulaşım sorunları yaşandığına dikkat çeken Başkan Halit Doğan, caddeyi tamamen kaplayan pazarın acil müdahale araçlarının geçişini de zorlaştırdığını ifade etti. Doğan, "Samsun'da bir Modern Pazar gerçeği var. Cumartesi günleri hem köyden gelenlerin kurdukları hem de merkezdeki esnafın kurduğu yıllardır alışılmış bir pazar yeri. Pazar yerinin yoğunluğu da etrafındaki insanların, mahallelinin yaşamlarına olumsuz etkileyebiliyor. Cenaze, düğün, doğal afet, yangın ve hastalık gibi durumlarda ilk yardım ve müdahale araçlarının bölgeye girişiyle alakalı önemli sorunlar yaşanıyor. Burada cuma gününden başlayıp pazartesiye kadar devam eden, haftanın neredeyse yarısını kapsayan bir süreç bölgeyi adeta kilitliyor" diye konuştu.

"Anneler Parkı ve Modern Pazarı yeni projeyle birleşecek"

Park ve pazar yerinin Anneler Parkı'nın olduğu alanda birleşeceğini açıklayan Başkan Doğan, "Anneler Parkı'nda önemli bir projeye imza atıyoruz. Parktaki yeşil varlığına hiç ellemeden, mevcutta yapacağımız bina ile bunları uyumlu hale getirerek oraya farklı seviyeli bir otopark, pazar yeri ve üzerine Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon gibi bir salon hedefliyoruz. Bu projenin ihalesine 2 ay içerisinde çıkmış olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Doğan, İstiklal Caddesi 56.'lar mevkisinde devam eden yol düzenleme çalışmasını 19 Mayıs'a kadar tamamlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Advertisement
