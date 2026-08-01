Modern ulaşım standartları Gerzele’de hayat buluyor - Son Dakika
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Modern ulaşım standartları Gerzele’de hayat buluyor

Modern ulaşım standartları Gerzele’de hayat buluyor
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gerzele Mahallesi’nde başlattığı üstyapı ve altyapı hamlesinde sona yaklaşıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gerzele Mahallesi'nde başlattığı üstyapı ve altyapı hamlesinde sona yaklaşıyor. 4 ana arterde toplam 3,18 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Geleceğe yatırım niteliğindeki bu projeyle Gerzele'mizi uzun yıllar sorun çıkarmayacak modern ve konforlu bir altyapı ve üstyapıya kavuşturuyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı kapsamlı yatırım ve yenileme seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz Mart ayında startı verilen ve Gerzele Mahallesi'ni adeta baştan aşağı yenileyen dev üstyapı projesinde çalışmalar büyük bir ivmeyle devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bugün sahaya inerek 555 Sokak ile Hakkı Dereköylü, Yavuz Sultan Selim ve Kemal Akyurt caddelerinde incelemelerde bulundu. Teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, hem altyapısı hem de üstyapısıyla bölgeye katma değer sağlayacak projenin her aşamasıyla yakından ilgilendi.

Başkan Çavuşoğlu çalışmaları yakından takip ediyor

Saha incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana temel amacımız; hemşehrilerimize hak ettikleri konforlu, güvenli ve modern yaşam alanlarını sunmaktır. Gerzele Mahallemizde başlattığımız bu kapsamlı çalışmada, asfalt serimi öncesinde gelecek vaat eden, uzun yıllar boyunca hiçbir sorun çıkarmayacak nitelikte köklü bir altyapı yatırımını gerçekleştiriyoruz. Bu güçlü yatırımı ise modern üstyapı ile taçlandıracağız. Mahallemizin çehresini değiştiren, yaya ve sürücü güvenliğini en üst seviyeye çıkaran bu projemizin tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ekiplerimizle birlikte Denizli'mizin her köşesinde aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlam altyapı ve kalıcı üstyapı ile sorunlar tarihe karışıyor

Gerzele Mahallesi'nde gerçekleştirilen dönüşüm, yalnızca üst görünümle sınırlı kalmayarak örnek bir mühendislik yaklaşımıyla ele alındı. Bölgeye sıcak asfalt serimi yapılmadan önce uzun yıllar boyunca sorun çıkarmayacak kapsamlı bir altyapı yatırımı hayata geçirildi. Tamamlandığında Gerzele Mahallesi'ni yepyeni bir çehreye kavuşturacak olan projede, yaya güvenliği ve konforu da en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Genişletilen kaldırımlar ve modern standartlara uygun olarak yenilenen yol ağı sayesinde bölge sakinleri hem araçlarıyla hem de yaya olarak güvenli bir ulaşım imkanına kavuşmuş oluyor.

4 ana arterde sona doğru

Mart ayından bu yana büyük bir aşama kaydedilen proje kapsamında, mahalle genelindeki 4 kritik güzergahta toplamda 3.185 metre yol ağı yenilendi. Gerçekleştirilen bu dev çalışmada toplam 32 bin .000 ton PMT (temel malzemesi) ve 8.630 ton sıcak asfalt kullanılarak bölgenin ulaşım altyapısı en üst standartlara taşındı.

Rakamlarla Gerzele üstyapı projesi

670 metre uzunluk ve 7,5 metre yol genişliğine sahip 555 Sokak 2,5 metre kaldırım genişliğiyle birlikte 8 bin metrekare asfalt alanı, 4.000 metrekare parke alanı oluşturuldu. Güzergahta 6 bin ton PMT ve bin 550 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.860 metre uzunluk ve 8,5 metre yol genişliği bulunan Hakkı Dereköylü Caddesi; 2,5 metre kaldırım genişliğiyle beraber 13 bin metrekare asfalt alanı ve 6 biin 300 metrekare parke alanı imalatı yapıldı. Çalışmalarda 10 bin ton PMT ve 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. 980 metre uzunluğa ve 8,5 metre yol genişliğine sahip Yavuz Sultan Selim Caddesi, 2,5 metre kaldırım genişliğiyle 14 bin metrekare asfalt alanı, 5 bin 200 metrekare parke alanı kazandırıldı. Bu hatta 10 bin ton PMT ile 2 bin 900 ton sıcak asfalt serimi tamamlandı. 675 metre uzunluk ve 7,5 metre yol genişliği olan Kemal Aykurt Caddesi, 2 metre kaldırım genişliğiyle birlikte 8 bin 750 metrekare asfalt alanı, 3 bin metrekare parke alanı oluşturuldu. Caddede 6 bin ton PMT ve 1.680 ton sıcak asfalt serildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Modern ulaşım standartları Gerzele’de hayat buluyor - Son Dakika

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