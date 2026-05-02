Muğla Büyükşehir Belediyesi doğanın korunması için 288 dava açtı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

02.05.2026 12:39  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın doğal güzelliklerini korumak amacıyla bugüne kadar 288 dava açtı. Davaların önemli bir kısmı sonuçlanırken, büyük bölümünün yargı süreci devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davalar arasında 53 dava belediye lehine sonuçlandı. Bu davalar, çevreyi koruma ve doğal alanları muhafaza etme açısından önemli kazanımlar olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, açılan davalardan 71'i belediye aleyhine sonuçlandı.

164 dava süreci devam ediyor

Davaların büyük kısmı ise henüz kesinleşmedi. Kesinleşmeyen dosyaların 59'u belediye lehine sonuçlanırken, 31'i belediye aleyhine sonuçlandı. 74 dava hakkında ise henüz mahkeme tarafından herhangi bir karar verilmedi.

Doğayı koruma mücadelesi sürüyor

Muğla'nın eşsiz doğası, temiz havası ve mavi bayraklı plajlarıyla ülkemizin en değerli turizm bölgelerinden biri olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu değerlerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Başkan Aras: "Güzellikleri geleceğe taşımak hepimizin görevi"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreye duyarlı projelerin önemine vurgu yaparak, "Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Çevreye duyarlı projeler geliştirerek sürdürülebilir bir çevre politikası izlemeliyiz. Çevre yatırımlarımızla Muğla'nın doğal dokusunu korumaya devam ediyoruz" dedi.

Aras: "Muğla için hukuki mücadelemiz sürecek"

Muğla'nın doğal güzelliklerini korumak amacıyla usulsüz imar uygulamalarına karşı hukuki mücadele yürüttüklerini belirten Başkan Aras, "Çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı 288 dava açtık. Doğal yaşam alanlarımızın tahrip edilmesini engelliyoruz. Doğayı ve çevreyi koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 13:49:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.