Muradiye Şelalesi\'nde Ziyaretçi Akını

Bu yıl yoğun yağışlarla birlikte debisi yükselen Van'ın Muradiye Şelalesi, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlarla birlikte debisinin yükselmesi sonucu gürül gürül akan Muradiye Şelalesi ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Bölge turizminin önemli duraklarından biri olan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Bend-i Mahi Çayı üzerinde yer alan, yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen Muradiye Şelalesi bu yıl debisinin artmasıyla birlikte daha heybetli bir görünüme kavuşurken ortaya çıkan manzara ise havadan dron ile görüntülendi.

Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, şelalenin etrafındaki yürüyüş parkurlarında ve asma köprü üzerinde hatıra fotoğrafı çekerek anın tadını çıkarıyor. Ailesiyle birlikte Bitlis'ten şelaleyi gezmeye gelen Ahmet Boyar, "Bitlis'in Ahlat ilçesinden geliyorum. Güzelliği ve doğallığıyla harika olan Muradiye Şelalesi'ni ailemle beraber gezmeye geldik. Çok güzel. İnsanların gelip burayı, bu doğayı görmesi ve bu güzel insanlarla iç içe olmasını tavsiye ederim" dedi. - VAN