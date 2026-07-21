Muratpaşa\'dan patili dostlara serin dokunuş

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da etkisini artıran yaz sıcaklarında Ermenek Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde patili dostların sıcak havadan en az düzeyde etkilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 38 dereceyi, hissedilen sıcaklığın ise zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktığı Antalya'da belediye ekipleri, bakım evindeki köpeklerin bulunduğu yaşam alanlarını düzenli olarak yağmurlama sistemiyle serinletiyor. Gün boyunca belirli aralıklarla yapılan çalışmalarla hem zeminin sıcaklığı düşürülüyor hem de hayvanların daha konforlu bir ortamda bulunması sağlanıyor. Merkezde yaz dönemi boyunca yalnızca serinletme çalışmaları değil, hijyen uygulamaları da aralıksız sürdürülüyor. Köpeklerin bulunduğu bölümler düzenli olarak temizlenirken parazitlere karşı ilaçlama çalışmaları da gerçekleştirilerek hayvanların sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor.

Açık alanda bulunan bölümlerin gölgeliklerle desteklendiğini belirterek sıcak havalarda ek önlemler aldıklarını söyleyen Barınak Sorumlusu Sevgi Bal, "Yaz aylarında sıcaklıklar ciddi seviyelere ulaşıyor. Açık alanlardaki bölümlerimizi gölgeliklerle kapattık. Bunun yanı sıra düzenli olarak soğuk suyla yağmurlama yaparak ortamın serin kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız patili dostlarımızın yaz sıcaklarını daha rahat geçirmesi" diye konuştu. - ANTALYA