Muş'ta Gelincik Güzelliği

02.06.2026 18:35
Muş'un Taşoluk köyünde açan gelincikler, görsel şölen sunarak ziyaretçileri cezbediyor.

Muş'un Taşoluk köyünde yol kenarında doğal olarak oluşan ve geniş bir alana yayılan gelincik tarlası, kırmızıya bürünen görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Muş'un Taşoluk köyünde yol kenarında doğal olarak yetişen gelincikler, oluşturduğu görsel şölenle vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Kırmızı renge bürünen tarlayı gören vatandaşlar, araçlarını yol kenarına çekerek fotoğraf ve video çekti.

Bahar aylarında açan gelincikler, Taşoluk köyü yakınlarında adeta kırmızı bir örtü oluşturdu. Yol güzergahında bulunan gelincik tarlası, hem bölge sakinlerinin hem de yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Doğal güzelliğiyle öne çıkan alanı ziyaret eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekerek manzaranın tadını çıkardı.

Muş Ovası'nın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyleyen Taşoluk köyü muhtarı İsa Ağace, gelinciklerin oluşturduğu manzaranın kartpostallık görüntüler ortaya çıkardığını ifade ederek, "Bu yıl baharın gelişiyle birlikte çok güzel bir mevsim yaşıyoruz. Memleketimiz bol yağış alan bir yıl geçirdi. Yağan yağmurların etkisiyle köyümüzde muhteşem bir gelincik örtüsü oluştu. Köyümüz adeta gelinciklerle kırmızıya büründü. Bu güzelliği görmek için farklı illerden vatandaşlar geliyor. Ziyaretçiler burada fotoğraf ve video çekerek bu eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Biz de onları memnuniyetle karşılıyoruz. Her ne kadar zaman zaman ekili alanlara zarar verilse de bunu büyütmüyor, misafirlerimizi hoşgörüyle ağırlıyoruz. Bu doğal güzelliği görmek isteyen herkesi köyümüze bekliyoruz" dedi.

Doğasever Nurten Ekici, Taşoluk köyündeki gelincik tarlasında doğayla iç içe, keyifli bir gün geçirdiğini söyleyerek, "Şu anda gelincik tarlasındayız. Gerçekten doğayla iç içe, muhteşem bir gün geçirdim. Bu eşsiz manzarada bol bol fotoğraf ve video çekme fırsatı bulduk. Gelinciklerin oluşturduğu kırmızı örtüyü izlemek insana ayrı bir huzur veriyor. Bence burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.

Gelincik tarlasını ziyaret eden Betül Taşdan, eşsiz doğa manzarasına hayran kaldığını ifade ederek, "O kadar güzel bir yerdeyim ki anlatmaya kelimeler yetmiyor. Doğayı seven, yaşamı seven ve bu eşsiz güzellikleri görmek isteyen herkesi Kaşıkçı Yaylası'na davet ediyorum. Gelinciklerin oluşturduğu bu muhteşem manzara gerçekten görülmeye değer. Buranın ayrı bir güzelliği, ayrı bir atmosferi var. Bence bu fırsatı kaçırmayın; gelin, bu güzelliği yerinde görün ve doğanın tadını çıkarın" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

