Muş\'ta köy yollarında asfalt seferberliği

Muş'ta kırsal bölgelerde ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Muş'ta köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen asfaltlama çalışmaları başladı. İl özel idaresi ekipleri tarafından Üçdere ve Çöğürlü köylerinde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Muş Valisi Avni Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yol yapım çalışmalarını değerlendiren Vali Çakır, kent genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Geride kalan kış mevsiminin yoğun ve bereketli geçtiğini ifade eden Çakır, havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerin sahaya indiğini ve planlanan yol yatırımlarının bir bir hayata geçirilmeye başlandığını söyledi. Çakır, kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım standartlarını yükseltmek için çalışmaların sezon boyunca devam edeceğini ifade ederek, "Havaların da ısınması ve yağışların da ara vermesiyle asfalt sezonumuzu güçlü bir şekilde başlattık. Bu sene programımız oldukça güçlü. 2026 sezonunun ilk asfalt çalışmasını Çöğürlü ve Üçdere köylerinde başlattık. Bu sene Dolu dolu bir sezonu geride bırakacağız inşallah. Yaklaşık 80 kilometre İl Özel İdaresi imkanlarıyla yine 26 kilometrede yolları kapsamında İçişleri Bakanlığının gönderdiği ödenekle beraber toplam 105 kilometrelik bir bitümlü sıcak karışım (BSK) programımız olacak. Ayrıca 43 kilometresi özel idare bütçesinden, 13 kilometresi de yine güvenlik yolları kapsamında olmak üzere de 56 kilometrelik 1. kat asfalt yapım işimiz programda olacak. Öte yandan da yaklaşık 90 kilometrelik de özel idare imkanlarımızla 2. kat asfalt çalışması gerçekleştireceğiz" dedi.

Köylerde vatandaşların ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesine de önem verdiklerini belirten Çakır; cami çevreleri, okul bahçeleri ve meydanlarda her yıl düzenli olarak parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vali Çakır, "Bu kapsamda 10 bin 500 metrekare parke desteğimiz olacak. Bu çalışmalarımızı 40 araç ve 50 personele bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Biz her yıl Muş'ta özellikle altyapı yatırımları ve kırsaldaki çalışmalarla vatandaşlarımıza şehir merkezindeki konforu köylerine kadar ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Bu yıl hayata geçireceğimiz çalışmalarla birlikte özellikle Muş merkezde ulaşım anlamında ciddi bir rahatlama sağlanacak. Daha önce verdiğimiz söz doğrultusunda uzak ilçelerimizde de özellikle BSK çalışmalarında önemli artış olacak. Çünkü Muş sadece merkezdeki 98 köyden değil, toplam 369 köyden oluşuyor. Her vatandaşımızı, her köyümüzü ve her ilçemizi bu ailenin bir parçası olarak görüyoruz. Hepsinin eşit hizmet alma hakkı bulunduğuna inanıyoruz. Bazı bölgelerde coğrafi şartlar nedeniyle yatırımlar farklı uygulamalarla hayata geçiriliyor. Uygun olan yerlerde BSK, gerekli görülen bölgelerde ise sathi kaplama çalışmaları yapılıyor" şeklinde konuştu.

Yürütülen sathi kaplama ve BSK asfalt çalışmaları sayesinde vatandaşların, köylerine ulaşırken şehir merkezindeki ulaşım konforunu kırsalda da yaşayacağını söyleyen Çakır, "Özellikle merkeze yakın köylerde bu konfor şimdiden hissedilmeye başlandı. Belediye sınırlarından çıktıktan sonra birçok güzergahımızda yol standartlarında ciddi iyileşmeler sağlandı. İnşallah bu hizmetleri adım adım ilimizin tamamına yayacağız. Yoğun bir çalışma sezonu bizleri bekliyor. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz, araç gereçlerimiz ve bütçemiz hazır. Yeni araçlarımızla filomuzu güçlendirdik. İnşallah güçlü, dinamik ve genç kadromuzla çalışmalarımızı hızlı ve seri şekilde sürdüreceğiz. 2026 yılı çalışma sezonunun ilimize, ilçelerimize, köylerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Zorlu arazi şartlarında gece gündüz görev yapacak ekiplerimizin kazasız belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Programa, muhtarlar ve köy sakinleri katıldı. - MUŞ