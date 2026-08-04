Muş’ta kaçak avcılığa tekne destekli sıkı denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş’ta kaçak avcılığa tekne destekli sıkı denetim

Muş’ta kaçak avcılığa tekne destekli sıkı denetim
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iç sularda balık stoklarını korumak için av yasağı döneminde tekne destekli denetimlerini artırdı. Alparslan 2 Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele edilirken, terk edilmiş av araçları da toplanıyor. 15 Mayıs-15 Ağustos arasında sazangillerin üreme dönemini kapsayan denetimler aralıksız sürecek.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sulardaki balık popülasyonunu korumak ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığını sağlamak amacıyla av yasağı süresince tekne destekli denetimlerini artırdı.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iç sularda balık stoklarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla av yasağı döneminde denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, Alparslan 2 Baraj Gölü başta olmak üzere il genelindeki su kaynaklarında kaçak avcılıkla mücadele ederken, su ekosistemini tehdit eden terk edilmiş av araçlarını da topluyor.

Su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, göl, gölet ve akarsular düzenli olarak kontrol ediliyor. Denetimler kapsamında kaçak avcılıkta kullanılan yasa dışı av araçları tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulanırken, su canlıları için tehdit oluşturan terk edilmiş misina ağları ve diğer av malzemeleri de sudan çıkarılıyor.

Çalışmalara katılan Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Aydın, iç sulardaki biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynaklarının bırakılması amacıyla av yasağı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile bu Kanun kapsamında yayımlanan yönetmelik ve tebliğler gereğince, ilimiz sınırları içerisinde bulunan akarsu, göl ve göletlerde avlanması tamamen yasak olan sazangiller familyasına ait sazan, siraz ve tatlı su kefali türlerinin üreme ve yumurtlama dönemi olan 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri kontrol ve denetimleri sıklaştırılarak aralıksız sürdürülmektedir.

Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz tarafından, Alparslan 2 Baraj Gölü'nde su ürünleri kontrol ve denetim teknesi ile denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında baraj gölünde alan taraması yapılarak su kıyısında terk edilmiş ağ parçaları toplanıp temizlendi. Yapılan denetimlerin temel amacı, avlanma yasağı döneminde balıkların en az bir kez üreme ve yumurtlama imkanı bulmasını sağlayarak su ürünleri kaynaklarının korunmasına katkı sunmaktır" dedi.

Yasak av sezonunda avcılık yapan, balık nakleden veya balık satışı gerçekleştiren kişilerin görülmesi halinde Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirimde bulunulmasının, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Müdür Aydın, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahip olan su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin etkinliğinin artırılması için, su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızın; yasak av sezonunda avcılık yapan, balık nakleden veya balık satışı gerçekleştiren kişileri görmeleri halinde en yakın Belediye Zabıta görevlilerine, emniyet ve jandarma birimlerine ya da İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ağustos, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Çevre, Muş, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muş’ta kaçak avcılığa tekne destekli sıkı denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:27:16. #7.13#
SON DAKİKA: Muş’ta kaçak avcılığa tekne destekli sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.