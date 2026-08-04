Muş’ta kaçak avcılığa tekne destekli sıkı denetim

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iç sulardaki balık popülasyonunu korumak ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığını sağlamak amacıyla av yasağı süresince tekne destekli denetimlerini artırdı.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iç sularda balık stoklarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla av yasağı döneminde denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, Alparslan 2 Baraj Gölü başta olmak üzere il genelindeki su kaynaklarında kaçak avcılıkla mücadele ederken, su ekosistemini tehdit eden terk edilmiş av araçlarını da topluyor.

Su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, göl, gölet ve akarsular düzenli olarak kontrol ediliyor. Denetimler kapsamında kaçak avcılıkta kullanılan yasa dışı av araçları tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulanırken, su canlıları için tehdit oluşturan terk edilmiş misina ağları ve diğer av malzemeleri de sudan çıkarılıyor.

Çalışmalara katılan Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Aydın, iç sulardaki biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynaklarının bırakılması amacıyla av yasağı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile bu Kanun kapsamında yayımlanan yönetmelik ve tebliğler gereğince, ilimiz sınırları içerisinde bulunan akarsu, göl ve göletlerde avlanması tamamen yasak olan sazangiller familyasına ait sazan, siraz ve tatlı su kefali türlerinin üreme ve yumurtlama dönemi olan 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri kontrol ve denetimleri sıklaştırılarak aralıksız sürdürülmektedir.

Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz tarafından, Alparslan 2 Baraj Gölü'nde su ürünleri kontrol ve denetim teknesi ile denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında baraj gölünde alan taraması yapılarak su kıyısında terk edilmiş ağ parçaları toplanıp temizlendi. Yapılan denetimlerin temel amacı, avlanma yasağı döneminde balıkların en az bir kez üreme ve yumurtlama imkanı bulmasını sağlayarak su ürünleri kaynaklarının korunmasına katkı sunmaktır" dedi.

Yasak av sezonunda avcılık yapan, balık nakleden veya balık satışı gerçekleştiren kişilerin görülmesi halinde Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirimde bulunulmasının, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Müdür Aydın, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahip olan su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin etkinliğinin artırılması için, su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızın; yasak av sezonunda avcılık yapan, balık nakleden veya balık satışı gerçekleştiren kişileri görmeleri halinde en yakın Belediye Zabıta görevlilerine, emniyet ve jandarma birimlerine ya da İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.