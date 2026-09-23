Mustafakemalpaşa Çayı\'nda balık ölümleri yine yaşandı, vatandaşlar numune istedi

Mustafakemalpaşa Çayı'nda balık ölümleri yine yaşandı, vatandaşlar numune istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafakemalpaşa Çayı'nda bu yıl da balık ölümleri görüldü; ölü balıklar kıyıya ve sazlıklara vurdu. Bölgede çaya deşarj yapan bir fabrikanın temizlik atık suyunun ölümlere yol açtığı iddia edilirken, vatandaşlar numune alınıp suyun incelenmesini istedi.
Mustafakemalpaşa Çayı'nda hemen her yıl aynı dönemlerde gündeme gelen balık ölümleri yeniden yaşandı. Çayın kıyı kesimlerinde ve sazlık alanlarda çok sayıda ölü balığın biriktiği görüldü.
Bölgeden gelen görüntülerde, ölü balıkların kıyıya vurduğu ve sazlıkların arasında kaldığı görülürken, Mustafakemalpaşa Çayı'na su deşarjının gerçekleştiği bir boru da dikkat çekti. Balık ölümlerinin nedeni konusunda ise bölgede çeşitli iddialar bulunuyor. İddiaya göre, çaya deşarj yapan bir fabrikanın belirli dönemlerde gerçekleştirdiği makine ve ekipman temizliği sırasında oluşan atık su çaya karışıyor.
Her yıl benzer dönemlerde aynı görüntülerin ortaya çıkması ise bölgedeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi, çaya yapılan deşarjdan numune alınması ve suyun laboratuvar ortamında incelenmesini istediler.
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