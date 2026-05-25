Tekirdağ\'da Naip barajı seviyesinde hareketlilik: Doluluk oranı yüzde 24\'e yükseldi Tekirdağ\'da su kesintisi sona erdi

Tekirdağ'da geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklık sebebiyle su seviyesi kritik düzeye kadar gerileyen Naip Barajı'nda, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte doluluk oranında artış yaşandı.

Tekirdağ'ın önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Naip Barajı'nda, uzun süredir devam eden kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle su seviyesi geçtiğimiz aylarda ciddi oranda düşmüştü. Özellikle yaz aylarında artan tüketimle birlikte barajdaki doluluk oranının kritik seviyelere gerilemesi üzerine kent genelinde su tasarrufuna yönelik çeşitli tedbirler uygulanmıştı.

Kentte son haftalarda etkili olan yağışların ardından barajdaki doluluk oranının yüzde 24 seviyesine yükseldiği öğrenildi. Yağışlarla birlikte su seviyesinde yaşanan artışın, kentteki su arzı açısından bir miktar rahatlama sağladığı belirtildi.

Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde mahalle bazlı uygulanan kısmi planlı su kesintilerinin sona erdirildiği bildirildi.

Açıklamada, süreç boyunca vatandaşların gösterdiği anlayış ve duyarlılığa teşekkür edilerek, "Bu süreçte gerekli tedbirleri alarak suyun tasarruflu kullanımına özen gösteren, anlayış ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı adına tasarruf bilincinin devam etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı sağladığını ancak iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı suyun bilinçli tüketilmesinin önemini koruduğunu belirtti. Özellikle yaz döneminde artabilecek su tüketimine karşı vatandaşların tasarruf konusunda hassas davranmaları gerektiği ifade edildi. - TEKİRDAĞ