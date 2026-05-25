Tekirdağ'da Naip barajı seviyesinde hareketlilik: Doluluk oranı yüzde 24'e yükseldi Tekirdağ'da su kesintisi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Naip barajı seviyesinde hareketlilik: Doluluk oranı yüzde 24'e yükseldi Tekirdağ'da su kesintisi sona erdi

Tekirdağ\'da Naip barajı seviyesinde hareketlilik: Doluluk oranı yüzde 24\'e yükseldi Tekirdağ\'da su kesintisi sona erdi
25.05.2026 14:32  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle kritik seviyeye düşen Naip Barajı, son yağışlarla yüzde 24 doluluk oranına ulaştı. Su kesintileri sona erdirilirken, yetkililer tasarruf çağrısını yineledi.

Tekirdağ'da geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklık sebebiyle su seviyesi kritik düzeye kadar gerileyen Naip Barajı'nda, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte doluluk oranında artış yaşandı.

Tekirdağ'ın önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Naip Barajı'nda, uzun süredir devam eden kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle su seviyesi geçtiğimiz aylarda ciddi oranda düşmüştü. Özellikle yaz aylarında artan tüketimle birlikte barajdaki doluluk oranının kritik seviyelere gerilemesi üzerine kent genelinde su tasarrufuna yönelik çeşitli tedbirler uygulanmıştı.

Kentte son haftalarda etkili olan yağışların ardından barajdaki doluluk oranının yüzde 24 seviyesine yükseldiği öğrenildi. Yağışlarla birlikte su seviyesinde yaşanan artışın, kentteki su arzı açısından bir miktar rahatlama sağladığı belirtildi.

Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde mahalle bazlı uygulanan kısmi planlı su kesintilerinin sona erdirildiği bildirildi.

Açıklamada, süreç boyunca vatandaşların gösterdiği anlayış ve duyarlılığa teşekkür edilerek, "Bu süreçte gerekli tedbirleri alarak suyun tasarruflu kullanımına özen gösteren, anlayış ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı adına tasarruf bilincinin devam etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı sağladığını ancak iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı suyun bilinçli tüketilmesinin önemini koruduğunu belirtti. Özellikle yaz döneminde artabilecek su tüketimine karşı vatandaşların tasarruf konusunda hassas davranmaları gerektiği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Dünya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Naip barajı seviyesinde hareketlilik: Doluluk oranı yüzde 24'e yükseldi Tekirdağ'da su kesintisi sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız Kılıçdaroğlu'na eski kurmaylarından çok sert tepki: Acizsiniz, atanmışsınız
“Geliyor Kılıçdaroğlu“ şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
CHP Genel Merkezi’ne giren Kılıçdaroğlu’nun ekibi çikolata dağıttı CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı
Dünya Kupası’na yetişecek mi İşte Kerem Aktürkoğlu’nun sahalardan uzak kalacağı süre Dünya Kupası'na yetişecek mi? İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre

14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
14:17
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
14:04
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:35:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Naip barajı seviyesinde hareketlilik: Doluluk oranı yüzde 24'e yükseldi Tekirdağ'da su kesintisi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.