Nazilli Belediyesi kış öncesi mazgalları taşkın riskine karşı temizliyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi kış öncesi mazgalları taşkın riskine karşı temizliyor

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Nazilli Belediyesi kış öncesi mazgalları taşkın riskine karşı temizliyor
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Nazilli Belediyesi, kış öncesi su baskını ve taşkın riskine karşı ilçedeki yağmur suyu mazgallarında temizlik başlattı. Çalışmayla şiddetli yağışlarda cadde ve sokaklarda su birikintilerinin azalması, mazgal tıkanmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Nazilli Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde muhtemel su baskınları ve taşkın risklerine karşı önlemlerini artırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yağmur suyu mazgallarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Nazilli Belediyesi, kış aylarında etkili olabilecek yoğun yağışlara karşı kent genelinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde sahaya çıkarak yağmur suyu mazgallarının temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında özellikle yoğun yağışlarda su birikintisi ve taşkın riski oluşturabilecek noktalar belirlendi. Ekipler, mazgallarda zaman içerisinde biriken yaprak, toprak, çamur ve çeşitli atıkları temizleyerek yağmur suyu tahliye kanallarını açtı. Yağmur sularının sağlıklı ve hızlı bir şekilde tahliye edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, şiddetli yağışlarda cadde ve sokaklarda oluşabilecek su birikintileri azalarak, mazgalların tıkanması önlenmiş olacak. Saha ekiplerinin çalışmalarını kış mevsimi öncesinde hızlandırdığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sorun yaşandıktan sonra müdahale etmek yerine önceden tedbir almaya önem verdiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi kış öncesi mazgalları taşkın riskine karşı temizliyor - Son Dakika
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