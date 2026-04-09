Nazilli Belediyesi\'nden \'ulaşım\' atağı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çapahasan Mahallesi 381 Sokak'ta kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Kullanım ömrünü tamamlayan eski yol, iş makineleriyle sökülerek parke taşı döşenmesine uygun hale getirildi. Sadece bakım ve onarım çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol yapımının gerçekleştirileceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, asfalt ihalesini tamamlanmasının ardından çalışmaların daha da artırılacağını kaydetti.

Yürütülen çalışmalarla birlikte ilçe genelinde ulaşım kalitesinin yükseleceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Şehrimizde hiç yolu olmayan alanlar başta olmak üzere kullanım ömrünü tamamlayan tüm sokaklarımızı baştan sona yeniliyoruz. Ekiplerimiz sıkı çalışıyor. Halkımızdan gelen tüm talepleri de dikkate alarak kapsamlı bir plan hazırladık. Her gün en az 3 noktada yalnızca bakım ve tamirat yapıyoruz. Bunun yanı sıra Çapahasan Mahallemizde olduğu gibi yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Halkımızın içi rahat olsun" dedi. - AYDIN