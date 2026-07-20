Nazilli Belediyesi haftalık çalışma takvimini yayınladı

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen asfalt, yol, parke ve sosyal alan çalışmalarını kapsayan haftalık çalışma takvimini yayımladı. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmaların şeffaf belediyecilik anlayışıyla düzenli olarak vatandaşlarla paylaşılacağını söyledi.

Nazilli Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yol ve sosyal alan çalışmalarını kapsayan haftalık çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan çalışma takviminde tamamlanan ve devam eden projeler mahalle mahalle vatandaşların bilgisine sunuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında asfalt serimi, kilit parke döşemeleri, yol yapımları, döşeme tamiratları, sosyal alan düzenlemeleri, düğün salonu tadilatları ve kırsal mahalle yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Merkez mahallelerde Aydoğdu, Dumlupınar, Yıldıztepe, Pınarbaşı, Sümer, Turan, Cumhuriyet ve Şirinevler mahallelerinde asfalt, parke döşeme ve döşeme tamiratı çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdürülüyor. Birçok sokakta çalışmalar tamamlanırken, bazı noktalarda ekiplerin mesaisi devam ediyor. Kırsal mahallelerde ise Kaşıkçılar, Hisarcık, Beğerli, Aksu, Kestel, Güzelköy, Gedikaltı, Esenköy, Dualar ve Pirlibey mahallelerinde yol yapımı, sosyal alan düzenlemeleri, köy konağı yenilemeleri ve düğün salonu iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların planlı bir program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Vatandaşlarımızın belediyemizin hangi mahallede, hangi sokakta ne çalışma yürüttüğünü yakından takip edebilmesi için haftalık çalışma takvimimizi düzenli olarak paylaşacağız. Tamamlanan işleri de devam eden çalışmaları da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Nazilli'nin merkezinden en uzak kırsal mahallemize kadar hizmet üretmeye, yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye kararlıyız" dedi. - AYDIN