Nazilli'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Nazilli'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Nazilli\'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
06.04.2026 14:42  Güncelleme: 14:43
Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırmak için kapsamlı bir program başlattı. Ekipler, her gün en az üç farklı mahallede eş zamanlı tamirat çalışmaları yapacak.

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir program başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan doğrultusunda ekipler, her gün en az üç farklı mahallede eş zamanlı olarak tamirat çalışması gerçekleştirecek. Çalışmaların ilk etabı Dallıca, Yeşilyurt, Arslanlı ve Pınarbaşı mahallelerinde başlatıldı. Özellikle ruhsatlı kazılar ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yollarda bakım ve onarım faaliyetlerine öncelik verilecek.

Nazilli'deki yol sorununu çözmek için büyük bir ihaleye çıktıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Şehrimizde tamiri mümkün olmayan yollarımızın yenilenmesi, kullanım ömrü bulunan yollarımızın ise tamiri için detaylı bir çalışma programı hazırladık. Kazılar nedeniyle bir kısmı bozulan yollarımızın tamiratını gerçekleştiriyorduk. Bu çalışmaları daha da kapsamlı hale getirerek her gün en az 3 farklı noktada bakım ve tamirat yapacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Nazilli'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
Nijerya’da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı

15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
SON DAKİKA: Nazilli'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
