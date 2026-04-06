Nazilli\'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir program başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan doğrultusunda ekipler, her gün en az üç farklı mahallede eş zamanlı olarak tamirat çalışması gerçekleştirecek. Çalışmaların ilk etabı Dallıca, Yeşilyurt, Arslanlı ve Pınarbaşı mahallelerinde başlatıldı. Özellikle ruhsatlı kazılar ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yollarda bakım ve onarım faaliyetlerine öncelik verilecek.

Nazilli'deki yol sorununu çözmek için büyük bir ihaleye çıktıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Şehrimizde tamiri mümkün olmayan yollarımızın yenilenmesi, kullanım ömrü bulunan yollarımızın ise tamiri için detaylı bir çalışma programı hazırladık. Kazılar nedeniyle bir kısmı bozulan yollarımızın tamiratını gerçekleştiriyorduk. Bu çalışmaları daha da kapsamlı hale getirerek her gün en az 3 farklı noktada bakım ve tamirat yapacağız" dedi. - AYDIN