Nazilli\'de Mayıs\'ta Kar Sürprizi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yüksek kesimlerde Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardında Aydın il genelinde yerel olarak yağışlı hava kendini gösteriyor. Nazilli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar sürprizi yaşandı. Çatak Mahallesi'nde dağlık alanda Mayıs ayında kar yağışı görüldü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte ağaçlar ve yollar beyaza büründü. Yağışlı havanın yarı sabah saatlerine kadar aralıklarla deva etmesi bekleniyor. - AYDIN