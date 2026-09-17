Nemrut'ta yaşlı adam boz ayıları elle besledi, yetkililer uyardı - Son Dakika
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Nemrut'ta yaşlı adam boz ayıları elle besledi, yetkililer uyardı

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Nemrut\'ta yaşlı adam boz ayıları elle besledi, yetkililer uyardı
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Bitlis'te Nemrut Kalderası'ndaki boz ayıları tehlikeye aldırış etmeden elle besleyen yaşlı bir adamın görüntüleri hayret uyandırdı. Yetkililer, yabani hayvanlara yaklaşılmaması ve yiyecek verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Kalderası'nda yaşayan ayıları tehlikeye aldırış etmeden elle besleyen yaşlı adamın görüntüsü hayretler içinde bıraktı.

Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye giden vatandaşlar, göl çevresinde yiyecek arayan boz ayılarla karşılaştı. Vatandaşlardan yaşlı bir adamın tehlikeye aldırış etmeden boz ayıları elle beslemesi vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Nemrut Krater Gölü çevresinde sık sık görülen ayıların yabani yaşam alanında beslenmesinin hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşların yabani hayvanlara yaklaşmaması ve yiyecek vermemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıGüvenlikYabaniNemrutBitlisYaşamÇevreSon Dakika

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