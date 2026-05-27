Nesli Tükenme Tehlikesindeki Balaban Kuşu Tedavi Altında

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadı kırık şekilde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu tedavi altına alındı.

Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyünde kanadı kırık halde bir nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu bulundu. Yaralı kuşu bulan Emine Akın Yilancı, "Çalılar arasında gördüğümde kıpırdamadan duruyordu. Yanına yaklaştıkça bir kanadının kırık olduğunu fark ettim ve yetkililere haber verdim" dedi.

Kuşun DÜ Veteriner Fakültesine götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. - DİYARBAKIR