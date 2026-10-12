Nesli tükenmekte olan vaşak Çankırı\'da fotokapanlarla görüntülendi

Nesli tükenmekte olan vaşak Çankırı'da fotokapanlarla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı görüntüledi. Görüntülerde dünya genelinde koruma altında olan, Türkiye'de nadir görülen ve 'ormanın hayaleti' diye adlandırılan vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.
Çankırı'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak, fotokapan kameralarına yakalandı.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.
Kaynak: İHA
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