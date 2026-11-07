Niğde\'de 7-10 Kasım\'da zirai don bekleniyor, Valilik üreticileri uyardı

Niğde'de 7-10 Kasım'da zirai don bekleniyor, Valilik üreticileri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'ne göre Niğde genelinde 7 Kasım 2026 saat 22.00'den 10 Kasım 2026 saat 10.00'a kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don bekleniyor. Valilik, tarımsal faaliyetlerle uğraşanları dikkatli olmaya ve tedbir almaya çağırdı.
Niğde Valiliği, il genelinde beklenen hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Niğde genelinde 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 22.00'den, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'a kadar zirai don bekleniyor.
Valilik, üreticilerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.
Kaynak: İHA
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