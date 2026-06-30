Nilüfer Çiçeklerine 699 bin TL Ceza

Bolu'nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda açarak suları renklendiren nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 699 bin 197 TL olarak belirlendi.

Bolu'nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda, havaların ısınmasıyla birlikte göl yüzeyinde nilüfer çiçekleri açtı. Göl yüzeyini süsleyen rengarenk nilüfer çiçekleri adeta kartpostallık görüntüler oluştururken, bu eşsiz güzelliği koparmanın cezası ise dudak uçuklattı. Koruma altındaki o çiçekleri koparanlara tam 699 bin 197 TL idari para cezası kesiliyor. - BOLU