Nilüfer’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi ve civarında, 24 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."