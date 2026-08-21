Nilüfer’de su kesintisi
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BUSKİ, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi ve civarında 24 Ağustos 2026 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi ve civarında, 24 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."
Kaynak: İHA
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