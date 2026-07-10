Nilüfer'de katı atık tesisi tepkisi - Son Dakika
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Nilüfer'de katı atık tesisi tepkisi

Nilüfer\'de katı atık tesisi tepkisi
10.07.2026 17:03  Güncelleme: 17:05
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer Kayapa'da planladığı katı atık tesisi projesine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, muhtarlar ve bölge halkı karşı çıkıyor. Özdemir, projenin bölgenin doğasına zarar vereceğini belirterek, 'Nilüfer'e bu kötülüğü yapmayın' çağrısında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun; Nilüfer ilçesi, Kayapa ve Kuruçeşme mahallelerinde "Katı Atık Tesisleri Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu Bursa Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı ikinci meclis toplantısında, oy çokluğuyla kabul edilmişti. Ancak Kayapa'da yapılması planlanan katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisi projesine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle muhtarları ve bölge halkı karşı çıkıyor.

Projenin konum olarak tamamen yanlış olduğunu savunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu sorunun sadece Kayapa'nın değil, tüm Bursa'nın sorunu olduğunu dile getirdi. Kayapa'da katı atık bertaraf tesisi istemediklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bir taraftan o bölgelere katı atık bertaraf tesisi, öte taraftan çimento fabrikası yapma gayretleri; diğer yandan madenler ve taş ocaklarıyla, açıkçası muhteşem oksijen depolarımız olan ormanlarımıza yönelik saldırılar var. O nedenle biz; Kayapa halkıyla, bölgedeki tüm kırsal mahallelerimizle, Bursalı hemşehrilerimizle, akademik odalarla, kent konseyiyle ve mahalle komiteleriyle birlikte buna karşı bir mücadele başlattık. Orada bunu yapmak, Nilüfer'in kalbine hançer saplamak demektir" dedi.

"Nilüfer'e bu kötülüğü yapmayın"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya da seslenen Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer ilçemizin de bir belediye meclis üyesi olarak 'Nilüfer'e lütfen bu kötülüğü yapmayın' diyoruz. AK Partililere de sesleniyoruz: Biz bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzelim doğayı, bu güzelim kenti yok etmeyelim. Siz de aklıselim davranın, ortak akılla yeniden araştırmalar yapalım. Başka alanlara da bakılabilir" dedi.

Üstelik söz konusu bölge için alınan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun 2015 yılına ait olduğunu ve artık geçerliliğini tamamen yitirdiğini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Biz, sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Nilüfer'in Bursa için taşıdığı değeri vurgulayan Şadi Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Nilüfer demek Bursa demektir. Nilüfer'i kirletmek, Bursa'yı kirletmek demektir. Nilüfer'e saldırı, Bursa'ya saldırı demektir. Bugün Türkiye'nin en gelişmiş 5. ilçesi olan Nilüfer, Bursa'nın en güzel yeridir ve herkes burada yaşamak istemektedir. İnsanların burada yaşamak istemesinin temel nedeni ise sunduğu değerler ve sahip olduğu doğal yaşam şartlarıdır." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Nilüfer'de katı atık tesisi tepkisi - Son Dakika

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