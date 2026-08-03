Nilüfer'de Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi; Yıldırım Caddesi güneyi, Eğitimciler Caddesi kuzeyi ile Başkent ve Pınar Sokak doğusunda kalan bölge ve civarında 04 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.