Nilüfer'de Su Kesintisi Duyurusu
4 Ağustos 2026'da Nilüfer'de su kesintisi yapılacak, vatandaşların tedbirli olması rica edildi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi; Yıldırım Caddesi güneyi, Eğitimciler Caddesi kuzeyi ile Başkent ve Pınar Sokak doğusunda kalan bölge ve civarında 04 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Kaynak: İHA
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