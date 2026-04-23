Nisan\'da İnönü\'nde Kar Yağdı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
İnönü ilçesindeki vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı. Nisan ayında lapa lapa yağan kar, görenleri hayrete düşürdü. Yağışı sevinçle karşılayan ilçe sakinleri, o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.
Meteorolojik verilere göre, karın ilerleyen saatlerde etkisini kaybederek yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor. - ESKİŞEHİR
