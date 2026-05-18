Sarıgöl\'de \'Orman Benim\' Etkinliği

18.05.2026 14:04  Güncelleme: 14:07
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen "Orman Benim" etkinliğinde öğrenciler, protokol üyeleriyle birlikte ormanlık alan ve mesire yerlerinde çöp topladı. Etkinlikte orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturularak doğayı koruma bilinci vurgulandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve doğa sevgisini artırmak amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlendi. Sarıgöl Orman İşletme Şefliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve protokol üyeleri çevre temizliği yaptı.

Eski Buldan karayolu üzerindeki yol boyunca ve mesire alanında yapılan etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, daire amirleri, öğretmenler ve Şehit Esin Akay Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Katılımcılar çevrede bulunan çöpleri toplayarak poşetlere koydu ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlikte özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı duyarlılığın önemine dikkat çekildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Geleceğe daha yeşil ve huzurlu bir dünya bırakmak için hep birlikte doğaya ve ormanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka ise, "Orman Benim projesi Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ormanlar bizim, birlikte koruyalım ve gelecek nesillere temiz, yeşil bir dünya bırakalım." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:42:03.
