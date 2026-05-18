Sarıgöl\'de \'Orman Benim\' Etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve doğa sevgisini artırmak amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlendi. Sarıgöl Orman İşletme Şefliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve protokol üyeleri çevre temizliği yaptı.

Eski Buldan karayolu üzerindeki yol boyunca ve mesire alanında yapılan etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, daire amirleri, öğretmenler ve Şehit Esin Akay Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Katılımcılar çevrede bulunan çöpleri toplayarak poşetlere koydu ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlikte özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı duyarlılığın önemine dikkat çekildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Geleceğe daha yeşil ve huzurlu bir dünya bırakmak için hep birlikte doğaya ve ormanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka ise, "Orman Benim projesi Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ormanlar bizim, birlikte koruyalım ve gelecek nesillere temiz, yeşil bir dünya bırakalım." ifadelerini kullandı. - MANİSA