Okçular Şelalesi Doğal Sit Alanı İlan Edildi

05.05.2026 21:20
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından doğal sit alanı ilan edilen Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Okçular Şelalesi, doğal güzelliğiyle mest ediyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Okçular köyü sınırlarında yer alan ve ormanın içerisinden katman halinde akan Okçular Şelalesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 8 Nisan'da alınan kararla "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ilan edildi. Ağaçların arasındaki yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan akan şelale, 11 çağlayandan oluşuyor. Yeşilin tonları arasına gizlenmiş şelale, sıcaktan bunalanlara rahat bir nefes alma imkanı sunuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan şelale, görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.

Koruma altına alınan Okçular Şelalesi'nin tabiat parkı ilan edilmesi için Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri tarafından şelalenin olduğu bölgede inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından, bölgede bulunan yaylaları da içeren raporun hazırlanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne sunulması amaçlanıyor.

"İnsanlarımız buraya piknik amaçlı gelip vakit geçirmektedirler"

Araç ilçesi Okçular köyü muhtarı Sabahattin Söğünmez, şelalenin bulunduğu bölgenin düzenlendikten sonra daha fazla ziyaretçi çekebileceğini belirterek, "İnsanlar buraya gelip hem piknik yapmakta, dinlenmekte güzel bir ortam geçirip gitmektedirler. Ama yatırım açısından yeterli mi, değil. Bu konularda çalışma yapan, başta Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal başta olmak üzere çalışma yapan bütün devlet yetkililerimize teşekkür ederiz. Ancak buranın daha güzel hale gelmesi, insanların daha iyi ortam bulması için belli yatırımlara ihtiyacımız var. Bunlar için devlet yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.

"Sonbahara kadar yoğun ilgi görüyor"

İlkbahardan itibaren bölgenin yoğun ilgi görmeye başladığını dile getiren Söğünmez, "Sonbahara kadar, havalar soğuyuncaya kadar yoğun ilgi görüyor. Daha yukarıda yaylarımız bulunmaktadır. Oralar da çok güzel alanlardır. Buralar değerlendirildiğinde daha fazla ilgi görecektir. Ama ilgi gerekiyor, projeler gerekiyor. Bu konuda da herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Herkesin gelmesini istiyoruz"

Araç ilçesinde yaşayan Alaattin Küçüksıvacı ise, "Hafta sonu insanlarımız burada piknik yapabiliyorlar. Çevre düzenlemesi yapıldı. Herkesin gelmesini istiyoruz. Buranın bir mesire alanı olarak kullanmasını istiyoruz. Şelalemizin üst katmanlarında iki tane daha şelalemiz var. Daha yukarı çıktığımızda yaylalarımız mevcut. İnsanlarımız burada doğa rotaları oluşturarak güzel vakit geçirebiliyorlar" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:20:55.
