Oltu\'da 350 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde geleneksel 'baskın keklik' yöntemiyle yakalanan yaklaşık 350 kınalı keklik işaretlenerek doğaya salındı.

Kentte kınalı keklik popülasyonunun sürdürülebilirliğini sağlamak ve türlerin sayısını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir envanter çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ Keklik Severler Derneği'nden yaklaşık 65 kişinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, kekliklerin göç alışkanlıkları ve yaşam alanlarının belirlenmesi hedeflendi. Bu kapsamda halkalama yöntemi kullanılarak yaklaşık 350 kınalı keklik işaretlendi. Ekipler, kendi yetiştirdikleri evcil keklikleri kafesler içerisinde çalılık alanlara bırakarak doğal ortama çektikleri keklikleri tuzaklarla yakaladı. Yakalanan keklikler, tür ve yaş tespitlerinin ardından numaralı plastik halkalar takılarak yeniden doğaya salındı.

Gaziantep Keklik Severler Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Arı, keklik yetiştiriciliğinin geçmişten gelen bir alışkanlık olduğunu belirterek, "Atadan dededen gelen bir gelenekle baskın keklik yetiştirip doğada envanter avı yapıyoruz. Yakaladığımız kekliklerin yaşını, türünü ve ötüş özelliklerini inceleyerek sınıflandırıyoruz. Daha sonra ayaklarına numaralı plastik halka takıp tekrar doğaya bırakıyoruz. Bu işi severek yapıyoruz ve büyük bir haz alıyoruz" dedi.

Bölgede bir hafta süren çalışmalar kapsamında, avlağa açık sahalarda kekliklerin türleri ve ötüş çeşitlilikleri incelenerek sınıflandırmaları yapıldı. Yetkililer, elde edilen verilerin bölgedeki keklik popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - ERZURUM