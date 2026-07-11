Ayvalı mahallesi dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmalarının ödenek yetersizliği nedeniyle durduğu iddia edilirken, mahalle sakinleri ve muhtarlık çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istiyor.

Geçtiğimiz yıl mahalle içerisinden geçen derede meydana gelen taşkın, okul binası ve öğretmen lojmanlarında büyük hasara yol açarken, tarım arazileri ile ekili ve dikili alanlar da zarar gördü. Selin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hazırlanan dere ıslahı projesi ihale edildi ve yüklenici firma çalışmalara başladı. Ancak mahalle sakinlerinin iddiasına göre, ödenek sıkıntısı nedeniyle çalışmalar durduruldu.

Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yunus Ay, mahalleden geçen derenin ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Muhtar Ay, "Mahallemizin tam ortasından geçen, okulumuzun ve öğretmen lojmanlarımızın hemen karşısındaki dereden bahsediyoruz. 2024 yılında büyük bir felaket yaşadık. O dönemin Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile şu anki İçişleri Bakanımız mahallemize gelerek incelemelerde bulundu ve buranın ivedilikle yapılması gerektiğini ifade etti. DSİ Bölge Müdürlüğümüz de kısa sürede projeyi hazırlayarak ihale sürecini tamamladı. Yüklenici firma işe başladı ancak ödenek olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurdu. Bu haliyle mahallemizin büyük bölümü risk altında bulunuyor." dedi.

Mahallede eğitim gören öğrencilerin de sel tehlikesinden etkilendiğini dile getiren Ay, yaşanan endişe nedeniyle okulun öğrenci sayısının 135'ten 105'e düştüğünü söyledi. Ay, "En büyük isteğimiz çocuklarımızın kendi köylerinde güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmesi. Olası yeni bir afette okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Dere ıslahının bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahallede yalnızca dere ıslahının değil, Oltu Çayı boyunca taşkın koruma çalışmalarının da tamamlanması gerektiğini belirten Ay, Ayvalı Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte bahçe yolları ve köprülerin zarar gördüğünü söyledi.

Mahallenin alt ve üst kesimlerinde taşkın koruma çalışmalarının yapıldığını, ancak orta bölümün eksik kaldığını ifade eden Ay, "Su yükseldiğinde arazi yollarımız tamamen zarar görüyor. DSİ ve Oltu Belediyesi geçici olarak yollarımızı ulaşıma açtı. Ancak kalıcı çözüm için taşkın koruma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Yetkililerimizin sesimizi duymasını ve mahallemiz için gerekli ödeneğin sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise dere ıslahı ve taşkın koruma projelerinin tamamlanmasının, hem can ve mal güvenliği hem de eğitim ile tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek çalışmaların en kısa sürede yeniden başlatılmasını talep etti. - ERZURUM