Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) yemekhane ve kantinlerden çıkan yiyecek atıkları, kurulan kompost tesisinde işlenerek toprak iyileştirici organik gübreye dönüştürülüyor. Yaklaşık bir yıldan fazla süredir faaliyet gösteren tesis, hem atık miktarının azaltılmasına hem de akademik çalışmalara katkı sağlıyor.

OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kuleyin, üniversitenin kompost tesisinde yemekhane ve kantinlerden gelen yiyecek atıklarının değerlendirildiğini belirterek, amaçlarının bu atıkları faydalı bir ürüne dönüştürmek olduğunu söyledi.

Atıklar kontrollü şekilde komposta dönüştürülüyor

Tesisin çalışma sistemi hakkında bilgi veren Kuleyin, "Tesisimiz, üniversitemizin yemekhane ve kantininden gelen yiyecek atıklarını komposta dönüştürmek üzere kuruldu. Buradaki amacımız yiyecek atıklarını toprak iyileştirici bir maddeye dönüştürmek. Tesisimizde bir parçalama ünitesi var. Parçalama ünitesinden sonra nem ve ısı ayarlayabildiğimiz, karbon/azot oranını düzenleyebildiğimiz bölümler bulunuyor. Bunları kontrollü bir şekilde ayarladığımız zaman yiyecek atıklarını çok daha hızlı bir şekilde komposta dönüştürebiliyoruz" dedi.

Toprağın su tutma kapasitesini artırıyor

Elde edilen kompostun kullanım alanlarına değinen Kuleyin, "Elde ettiğimiz kompost, hijyenik ve rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Bahçede, saksıda veya ormanda toprağın organik madde ihtiyacını ve su tutma kapasitesini iyileştiren bir madde elde etmiş oluyoruz. Yiyecek atıkları çöp depolama tesislerine gitmiyor, böylece depolama tesislerinin ömrü uzuyor ve atıklar faydalı bir ürüne dönüşüyor" diye konuştu.

Akademik çalışmalara da katkı sağlıyor

Yaklaşık bir yıldan fazla süredir faaliyet gösteren tesisin akademik çalışmalara da katkı sunduğunu belirten Kuleyin, "Birkaç TÜBİTAK projesi de bu tesisle birlikte yürütülüyor. Bildiğim kadarıyla birkaç yüksek lisans tezi de yine bu projeden çıkıyor. Tesiste farklı denemeler yapılarak akademik çalışmalara da katkı sağlanıyor. Elde ettiğimiz son ürünü üniversitemizin park ve bahçelerinde de kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.