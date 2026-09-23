Ordu Aybastı\'da ağzına çengel takılan köpek tedaviye alınıp çengeli çıkarıldı

Ordu Aybastı'da ağzına çengel takılan köpek tedaviye alınıp çengeli çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Aybastı ilçesinde ağzına çengel takılan köpek, görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hayvan hastanesine götürülüp tedaviye alındı. Veteriner müdahalesiyle çengel çıkarılan köpeğin sağlığı iyiye gidiyor, tedavi sonrası yuva aranacak.
Ordu'da ağzına çengel takılmış halde bulunan köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak tedavi altına alındı.
Aybastı ilçesinde ağzına çengel takılması sonucu yaralanan köpek, görüntülerinin yayınlanmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere hayvan hastanesine götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan müdahaleyle köpeğin ağzındaki çengel çıkarıldı. Gerekli müdahale ve tedavileri gerçekleştirilen köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.
Tedavi ve bakım sürecinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşturulması planlanan köpek için yeni bir yuva aranacak. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli prosedürler takip edilerek, sahiplendirme başvurusunda bulunan ve uygun şartları taşıyan kişilere sahiplendirilmesi sağlanacak.
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