Ordu Büyükşehir, Fatsa Ayazlı\'da 200 metrelik bakslarla seli önlemeyi hedefliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde sel ve taşkın riskine karşı altyapı çalışması yürütüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin Ayazlı Mahallesi'nde eski çöp depolama alanının yanında bulunan derede çalışma gerçekleştiriyor. Bölgede bulunan dereye 1,5 metreye 1,5 metre ebatlarında, 200 metre uzunluğunda bakslar yerleştiren ekipler, yağışlarda suyun güvenli şekilde tahliye edilmesini ve sel ile taşkınların önüne geçilmesini hedefliyor. Dere yatağına yerleştirilen beton bakslarla yağış sırasında oluşması muhtemel suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yıllık yağış miktarının yüksek olduğu Ordu'da sel ve taşkınlara karşı altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve afet risklerini azaltmak amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.