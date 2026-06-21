Ordu\'da heyelan sonucu açılan alternatif yol betonla güçlendirildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun yerine açılan alternatif güzergahı beton yol çalışmasıyla daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Ordu'da geçen günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana gelirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için sahada yoğun çalışma yürüttü. Bu kapsamda Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun yerine kısa sürede alternatif bir güzergah oluşturuldu. Mahalle ile Yeni Korgan yolu arasında ulaşım bağlantısını sağlayan alternatif güzergahta çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yolu betonla kaplayarak daha dayanıklı ve güvenli hale getirdi.

Çalışmaları değerlendiren İslamdağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Dik, heyelanın ardından ana ulaşım güzergahının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı bir şekilde alternatif yol açtığını söyledi. Açılan alternatif yolun şimdi de beton konforuna kavuşturulduğunu ifade eden Dik, "Aşırı yağışlar sonrası yaşanan heyelanda ana güzergahımız kapandı. Büyükşehir Belediyemiz kısa sürede alternatif bir yol oluşturdu. Şimdi de bu yolumuz betonla güçlendirilerek daha kullanışlı hale getiriliyor. Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi. - ORDU