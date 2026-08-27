Ordu\'da Heyelan Sonrası Yol Çalışmaları Hızlandı

Ordu'da geçen kış meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunda fore kazık çalışmaları hız kazandı. Bölgede incelemelerde bulunan Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, yolun en kısa sürede yeniden trafiğe açılacağını açıkladı.

Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya Sokak'ta 26 Şubat 2026 tarihinde sağanak yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Heyelanla birlikte yol kenarındaki istinat duvarı yerle bir olurken, kara yolu sürüklenerek uçtu. Heyelan sonrası Ordu ve Tokat istikametleri trafiğe tamamen kapatıldı. Aradan geçen sürecin ardından yüklenici firma ve Karayolları ekipleri bölgede fore kazık çalışmalarına başladı.

"Süreyi daha kısa bir zamana indirmek için çalışıyoruz"

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, projenin hızlandırılması için talimat verdiklerini ifade ederek, "2026 yılının kış aylarında Ünye-Akkuş kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapanmıştı. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam etmekte olup Karayolları ekipleri de sahada yer almaktadır. Müteahhit ekibimizle birlikte yoldaki çalışmaları yerinde inceledik. Bilindiği üzere bu yolun sekiz ay gibi bir sürede tamamlanması öngörülüyor. Biz de devletimizin yürüttüğü çalışmaları yerinde gözeterek bu süreyi çok daha kısa bir zamana indirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; en kısa zamanda yolumuz açılacak ve İç Anadolu'ya en kısa mesafedeki bağlantı olan Ünye-Akkuş kara yolu tekrar hizmete sunulacaktır" dedi.

"Şu an bu bölgede ekiplerimiz fore kazık çalışmalarını sürdürmektedir"

Bölgede yaşayan vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için ekiplerin yoğun mesai harcadığına dikkat çeken Kaymakam Yıldız, "Şu an bu bölgede ekiplerimiz fore kazık çalışmalarını sürdürmektedir. Ardından yol çalışmaları zaman içinde tamamlanacaktır. Tabii ki bu çevrede özellikle iki mahallemiz bulunmakta olup buradaki vatandaşlarımız bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Yaz ayları nedeniyle fındık sezonu da başlamış durumdadır. Vatandaşlarımız fındık tarlalarına gidebilmekte bazı sıkıntılar yaşamaktadır. Bu noktada hem müteahhit firmayla hem de saha ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Diğer taraftan ekiplerin fore kazık çalışmalarını tamamlamasının ardından altyapı güçlendirme ve asfaltlama çalışmalarına geçileceği, yolun bir an önce trafiğe açılarak bölge halkı ile İç Anadolu bağlantısının yeniden sağlanacağı bildirildi.